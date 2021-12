Inter, difesa bunker: Inzaghi e Conte, strade opposte per trovare solidità

I nerazzurri hanno cambiato marcia una volta ritrovati i meccanismi difensivi: decisiva una mossa del tecnico

Dopo un inserimento iniziato fin dalle prime giornate di campionato, l'Inter ha oggi la possibilità di ritrovare qul primo posto in classifica in solitaria che manca dalla scorsa stagione. Uno scenario reso possibile grazie al cambio di marcia dei nerazzurri, reduci da quattro successi consecutivi. La svolta, secondo il Corriere dello Sport, è arrivata nel momento in cui Simone Inzaghi ha trovato la quadra dal punto di vista difensivo: "A proposito di difesa, proprio là dietro c'è stata la svolta nel campionato nerazzurro. Nelle prime 8 giornate, infatti, i gol incassati sono stati ben 11 (media di 1,37 a gara), con un solo "clean-sheet". Nelle successive 8, invece, i palloni raccolti in fondo al sacco da Handanovic sono stati soltanto 4 (media di 0,5), e in ben 5 occasioni non ha nemmeno dovuto piegare la schiena".