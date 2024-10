Inzaghi: “Taremi e Arnautovic? Risposte confortanti. Indagine? Abbiamo ascoltato poco”

Le scelte? Un allenatore deve farle prima: tante volte il risultato ti dà ragione, ma in questo momento non devo farmi condizionare da quello che si dice. Avevo visto una squadra che sarebbe venuta a fare questa partita così e ho messo i giocatori che potevano aiutarci: Zielinski era uno di questi perché con la sua tecnica ci avrebbe aiutato contro una squadra così bassa. Gol delle punte di riserva? Sono fondamentali: un numero preciso non lo so, ma devono aiutarci tanto. Thuram e Lautaro stanno giocando di più ma la stagione e lunga: Taremi e Arnautovic li ho voluti qua e la società me li ha portati volentieri. Sono soddisfatto per come lavorano e devono continuare".