Inter, primo tour de force: Inzaghi ricorre al turnover, coinvolta tutta la rosa

I nerazzurri, una volta terminata la sosta per le Nazionali, saranno attesi da una lunga serie di impegni ravvicinati

Fabio Alampi

Sampdoria, Real Madrid, Bologna, Fiorentina, Atalanta, Shakhtar Donetsk e Sassuolo, 7 partite in 21 giorni: per l'Inter di Simone Inzaghi, una volta terminata la sosta per le Nazionali, inizierà il primo tour de force stagionale. Il tecnico nerazzurro, per scelta e per necessità, ricorrerà a un turnover studiato in base alle condizioni dei calciatori al rientro dagli impegni internazionali e all'avversario di turno, dando chance a buona parte dei componenti della rosa interista. Come scrive il Corriere dello Sport, "il tecnico nerazzurro sta ragionando una serie di rotazioni, visto che dopo il match di Marassi ci sarà il debutto in Champions, per di più contro il Real Madrid".

Tra Samp e Real

"(Contro la Sampdoria) la soluzione più probabile è che venga riproposto il tandem Dzeko-Sensi, con quest'ultimo schierato alle spalle del bosniaco. Per Inzaghi è una soluzione valida, da adottare in caso di necessità e senza particolari dubbi od obiezioni. In questo modo Lautaro e Correa potranno recuperare le forze: al massimo giocheranno uno spezzone, ma poi saranno pienamente a disposizione per il delicatissimo match con le "Merengues". Non sarebbe così sorprendente se il tecnico nerazzurro decidesse di puntare su di loro dall'inizio.

[...] Nella prospettiva di un clima di battaglia e sofferenza, con in palio punti pesanti per il girone - conquistarne per l'Inter sarebbe il miglior segnale per ambire ad una campagna europea di tenore diverso rispetto alle ultime tre -, Inzaghi potrebbe giocarsi anche la carta Vidal. Il cileno, infatti, ha impressionato in positivo nelle settimane di preparazione e poi anche in partita, segnando un gol con il Genoa e avviando l'azione del raddoppio con il Verona. In entrambe le gare è stato il primo cambio a centrocampo. Insomma, la sua è una candidatura forte per affiancare Barella e Brozovic contro gli uomini di Ancelotti. Nel caso, quindi, Çalhanoglu avrebbe spazio con la Sampdoria, per poi diventare una risorsa in panchina contro il Real".

Tutta la rosa coinvolta

"A Marassi, non è da escludere nemmeno l'impiego di Dimarco dal 1'. In questo caso non ci sarebbe il coinvolgimento di un sudamericano, ma si tratterebbe di una normale rotazione, tenendo conto che Perisic, in questa sosta, è impegnato con la Croazia (ultima gara martedì 7 contro la Slovenia), mentre il mancino cresciuto nel vivaio nerazzurro è rimasto alla Pinetina. Per di più è uno degli elementi che ha più convinto Inzaghi in questo avvio di stagione, dando una scintilla sia contro il Genoa sia contro il Verona. Da capire, infine, se possa esserci qualche avvicendamento anche sulla linea difensiva, ma dipenderà dalle condizioni in cui rientreranno i vari Skriniar, De Vrij e Bastoni. I rispettivi back-up, D'Ambrosio, Ranocchia e Kolarov, lavoreranno per farsi trovare pronti all'occorrenza".