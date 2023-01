Inzaghi: “La squadra è rimasta lucida. Lautaro? Continuità incredibile. Dumfries…”

Con qualche affanno, l'Inter riesce a battere il Verona 1-0 grazie a un gol di Lautaro. Al termine della gara, Simone Inzaghi ha analizzato la prova dei suoi ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro: "Lautaro? Sta facendo molto bene, ma già prima del Mondiale. Sta avendo una continuità incredibile in questa stagione, gli ho dovuto chiedere qualcosa in più perché in questo momento abbiamo qualche difficoltà nelle rotazioni davanti. Ha dato profondità ed è stato molto utile anche stasera. Quanto mi stanno mancando le caratteristiche di Lukaku? Quest'anno si era fatto una scelta di riportare qui Romelu, purtroppo, come Brozovic, non ce li abbiamo mai avuto. Però bisogna guardare avanti, speriamo di recuperarli il prima possibile. Sappiamo Romelu cosa ci può dare, adesso ha questa infiammazione che gli impedisce di lavorare al meglio. Speriamo possa migliorare di allenamento in allenamento".

"Darmian? Sta in un ottimo momento di forma, Dumfries è tornato dal Mondiale con un problema fisico che lo ha limitato inizialmente. In questi giorni ha lavorato abbastanza bene, ma non ancora come il Dumfries che conosciamo. È un grandissimo valore aggiunto per noi, adesso dobbiamo riportarlo in condizione. Brozovic e Lukaku in Supercoppa? Brozo e Handanovic no, Lukaku dobbiamo monitorare nei prossimi giorni e vedere come risponde l'infiammazione che ha. Scudetto? Il Napoli ha preso grandissimo margine, ha avuto un percorso costante incredibile. Noi che siamo dietro con le altre siamo in ritardo. Dobbiamo continuare a pedalare senza guardare tabelle e classifiche. Nonostante non siamo riusciti a fare il secondo gol, la squadra è rimasta lucida e ha difeso molto bene la nostra porta. Negli ultimi due mesi e mezzo, nonostante defezioni importantissime, la squadra ha trovato una buonissima continuità. Nonostante questo il percorso del Napoli fa sembrare queste 10 partite normali.".