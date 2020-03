Sky – Serie A, nuova ipotesi: Juve-Inter il 9 marzo, 27a giornata 13 maggio. Tutti i dettagli

C’è una nuova ipotesi per il recupero delle 5 partite della 26a giornata di campionato rinviate in questo weekend. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Calcio Show, infatti, al vaglio della Lega di Serie A c’è l’idea di far disputare le 5 gare nel prossimo fine settimana, con Juventus-Inter invece spostata a lunedì 9 marzo. La 27a giornata di Serie A si giocherebbe così il 13 maggio. Risultato: un’intera giornata di campionato slittata.

Juventus-Inter, dunque, potrebbe svolgersi lunedì 9 marzo. Questo perché le ordinanze che in questo momento vieterebbero ai residenti in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto di recarsi in Piemonte termineranno domenica 8 marzo, e di conseguenza la partita potrebbe giocarsi a porte aperte con entrambe le tifoserie presenti. Le società, comunque, ne discuteranno mercoledì nel corso dell’Assemblea straordinaria a Roma.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, questa soluzione permetterebbe di “salvaguardare la regolarità del campionato perché, di fatto, mancherebbe “solo” il recupero di Inter-Sampdoria rispetto alle partite giocate da Juventus e Lazio nella corsa scudetto“. Con questo scenario, le semifinali di Coppa Italia si giocherebbero regolarmente tra mercoledì e giovedì, mentre la finale di Coppa Italia verrebbe spostata dal 13 al 20 maggio.

(Fonte: Sky Sport – Sport Mediaset)