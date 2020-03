La Gazzetta conferma: “Juve-Inter mercoledì? Sì di Napoli e Milan, i nerazzurri dicono no”

L’Inter si oppone alla prospettiva di giocare e recuperare la partita contro la Juventus nella serata di mercoledì. Dopo l’indiscrezione di Sport Mediaset, arriva la conferma della Gazzetta dello Sport, che sul proprio sito scrive:

“…Ci sarebbero diverse ipotesi sul tavolo per i recuperi delle varie partite, tra cui appunto quella di far disputare Juventus-Inter (e le altre partite rimandate) mercoledì o giovedì, facendo slittare pertanto le semifinali di Coppa Italia previste proprio in quei giorni. Non facile però trovare un’intesa: l’ipotesi vede favorevoli Napoli e Milan, ma c’è il no dell’Inter“.

(Fonte: gazzetta.it)