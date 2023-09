Frattesi: “Derby? Settimana iniziata benissimo, ci arriviamo sicuro carichi”

Davide Frattesi, dopo la doppietta contro l'Ucraina, ha parlato anche su Skysport della sua prestazione anche in chiave derby. Queste le parole del centrocampista dell'Inter: «Se me l'ero immaginata così questa sera? No, così bella no. Ma l'importante è che ho contribuito a portare a casa i tre punti. Dovevamo ripartire dopo la Macedonia. Peccato per il gol preso, abbiamo rallentato poi nel gioco. Ma abbiamo bisogno di tempo perché è appena arrivato Spalletti e quindi non può subito imprimere le sue idee a fuoco sul gruppo. Siamo sulla strada giusta».