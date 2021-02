Jiangsu, fonti Suning spiegano il perché dello scioglimento: “C’è una direttiva che…”

Ma perché Suning ha deciso di sciogliere un club appena laureatosi campione nazionale? Lo spiegano fonti vicine all'azienda

"Fonti vicine a Suning sottolineano che lo scioglimento dello Jiangsu va messo in relazione con la direttiva del governo cinese sul calcio professionistico domestico. Un calcio che in questi anni non si è dimostrato redditizio e non ha saputo generare il coinvolgimento di pubblico atteso", sottolinea il giornalista.