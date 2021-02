CorSera – Suning scioglie Jiangsu: la notizia non allarma l’Inter perché…

La notizia della decisione di Suning di sciogliere il Jiangsu, club campione di Cina, non crea allarme in casa Inter: i motivi

"Secondo il Corriere della Sera, però, "la notizia non deve però necessariamente far allarmare i tifosi dell’Inter. Le due situazioni — il calcio in Cina e gli investimenti all’estero, che servono anche come ponte per far conoscere le aziende cinesi nel mondo — vengono viste in modo differente dal governo, come spiegato da Suning in una recente nota che riguardava l’Inter. «La nostra proprietà è in trattative per trovare una serie di soluzioni nell’ambito della struttura del capitale e della gestione della liquidità. Suning ha confermato il proprio impegno per il sostegno finanziario del club con o senza un supporto esterno. In ogni caso, è ragionevole e prudente rivolgere lo sguardo anche all’esterno. In tal senso, Suning ha nominato consulenti e advisor in Asia per lavorare a stretto contatto in modo da trovare partner strategici".