Joao Mario è ad un passo dal Benfica: firmata la risoluzione con l’Inter in sede

Termina oggi il rapporto tra il centrocampista e il club nerazzurro: presto sarà ufficiale il trasferimento al Benfica

È sempre più vicino il trasferimento di Joao Mario al Benfica. Il calciatore portoghese è stato in queste ore in sede Inter, come spiega Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito. Questo l'aggiornamento.