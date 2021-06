Joao Mario, Sporting provoca l’Inter: ecco la vera offerta ufficiale. E il giocatore freme

Si complica la trattativa per la cessione del centrocampista portoghese: distanza tra domanda e offerta, il punto

Una situazione di stallo che non invita all'ottimismo e che innervosisce il centrocampista, desideroso di rimanere in Portogallo. Secondo quanto scrive il quotidiano lusitano Record, la trattativa si è sensibilmente complicata, e rischia ora di saltare

L'Inter, in passato, ha già rifiutato proposte economicamente superiori, e lo ha fatto solo perché Joao Mario ha chiuso tutte le porte pur di restare allo Sporting; il centrocampista freme, dal momento che non intende ripresentarsi a Milano e vuole iniziare la preparazione pre campionato con il suo nuovo club. Lo Sporting, a differenza del centrocampista e della dirigenza interista, non ha fretta, ma deve accelerare se non vuole perdere l'esclusività sulla trattativa.