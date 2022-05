Verso Juventus-Inter, buone notizie per Inzaghi: allenamento in gruppo per Bastoni

Da Appiano Gentile arrivano buone notizie per l'Inter in vista della finale di Coppa Italia

Da Appiano Gentile arrivano buone notizie per l'Inter in vista della finale di Coppa Italia in programma mercoledì contro la Juventus. Secondo quanto riporta Sky Sport, Alessandro Bastoni si è allenato in gruppo. Il difensore, assente anche con l’Empoli per un problema muscolare, vuole esserci dal 1'. Con ogni probabilità Simone Inzaghi potrà fare affidamento sul difensore per centrare il secondo trofeo stagionale.