Repubblica – Juve-Inter, tango Agnelli-Zhang: per le big conta solo una cosa

Il commento del quotidiano sul dialogo tra i presidenti di Juve e Inter catturato prima del calcio d'inizio del derby d'Italia di ieri

I tifosi dell'Inter hanno chiarito senza mezzi termini il loro punto di vista su Andrea Agnelli. Il duro striscione apparso all'esterno dello Stadium non ha condizionato in alcun modo Steven Zhang , che prima del calcio d'inizio del match con la Juventus si è fermato a dialogare con il presidente della Juventus.

Tra i due anche un abbraccio, commentato così da Repubblica: "Andrea Agnelli e Zhang si sono stretti nel tango, creando un luogo degli affetti dove cane non mangia cane anche se lo batte su rigore. Quello che conta, per le grandi di un calcio italiano sempre più piccolo, è andare in Champions e restare seduti attorno alla tavola rotonda, cavalieri di qualcosa che non si capisce bene cosa sia".