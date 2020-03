Juve-Inter: Conte ha solo due dubbi. Ma Eriksen parte dalla panchina

Juve-Inter è arrivata dopotutto e nonostante tutto. Conte ha due dubbi sulla formazione che affronterà i bianconeri. In difesa dovrebbe esserci Bastoni, in vantaggio su Godin. A destra Candreva (in vantaggio sul compagno) se la gioca con D’Ambrosio. Eriksen però partirà dalla panchina. Giocheranno quindi a centrocampo, accanto a Brozovic, Barella e Vecino. In attacco, manco a dirlo, Lukaku sarà accompagnato da Lautaro Martinez che deve ritrovare la sua verve realizzativa e la sua concentrazione proprio nella gara più importante. Questa quindi la formazione che l’allenatore nerazzurro manderebbe in campo:

Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro, Lukaku.

(Fonte: SS24)