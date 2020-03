Juve-Inter, i tifosi nerazzurri davanti alla Pinetina per salutare la squadra

I tifosi nerazzurri hanno deciso di farsi trovare davanti ai cancelli per salutare l’Inter in partenza per Torino, dove domani sera si giocherà la partita contro la Juve.

Circa duecento sostenitori nerazzurri, tra i quali anche i rappresentanti del tifo organizzato, sono arrivati al centro sportivo di Appiano con uno striscione.

Davanti ai cancelli, come si è visto nelle immagini di Skysport, anche la Polizia. In una vigilia insolita, nella quale è regnato il silenzio e non si è tenuta neanche la conferenza stampa (le parole di Conte sono arrivate da Inter TV) con i giornalisti per contenere gli effetti del coronavirus, gli interisti hanno comunque deciso di farsi vedere alla Pinetina.

(Fonte: SS24)