Juve-Inter, Lautaro l’uomo più atteso: mese verità per il Toro. C’è l’ultimo tabù da sfatare

-1 alla gara più sentita- Juventus-Inter non è e non sarà mai una partita come le altre. Una rivalità lunga più di cinquant'anni e che si rinfocola a ogni match. "Una notte da stelle, una notte da campioni, una notte da prova generale per chi tra due settimane comincerà l’avventura mondiale", sottolinea la Gazzetta dello Sport. "Lautaro Martinez guida la comitiva nerazzurra: per temperamento e qualità, domani sera sarà l’uomo più atteso della squadra di Inzaghi. Senza Lukaku si è preso l’Inter sulle spalle, l’ha riportata sulla strada maestra in campionato e trascinata all’impresa in Champions: eliminare il Barcellona non era scontato, Lautaro ci ha messo molto del suo, con due prove fenomenali e una rete e un assist al Camp Nou, dove l’Inter si è conquistata il pass per gli ottavi".