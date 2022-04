Juve-Inter, è l’ora dei gol. Gds: “Inzaghi deve imporsi il coraggio di un ex”

Le partite scudetto tra Juve e Inter sono state spesso decise dai centravanti

Gianni Pampinella

Le partite scudetto tra Juve e Intersono state spesso decise dai centravanti. Da Meazza a Higuain, l'importanza dei numeri nove è stata spesso determinante ai fini della gara. "E’ l’ora del coraggio e dell’attacco. E’ l’ora dei gol, perché senza non si vince. E allora sulla copertina di questo Juventus-Inter devono starci per forza Dusan Vlahovic ed Edin Dzeko", sottolinea la Gazzetta dello Sport. "Quando Juve e Inter hanno litigato per lo scudetto e si sono date appuntamento in uno scontro diretto, molto spesso sono stati i numeri 9 a decidere".

"Vlahovic ha segnato all’Inter uno dei suoi gol più belli e beffardi: galoppata e diagonale in corsa al 92’ di Fiorentina-Inter (15-2-19). Dzeko ha segnato alla Juve il suo primo gol italiano, saltando in testa a Chiellini, che ritrova stasera: Roma-Juve 2-1 (30-8-15). Vlahovic ritrova al fianco Dybala che lo ha mandato in gol dopo 13’ della sua vita juventina (Juve-Verona 2-0) e con il quale ha un’intesa naturale, confermata con la Salernitana".

"Dzeko deve migliorare l’intesa con Lautaro, mai sbocciata e implosa nel ritorno. Nel girone d’andata i due hanno firmati 19 reti (11 Lautaro), dopo il giro di boa solo 7, di cui 5 nella scampagnata con la Salernitana. In altre parole, il bottino della coppia nerazzurra nel ritorno, Salernitana a parte, si riassume in 2 gol di Dzeko. Inzaghi, per uscire dal tunnel, deve imporsi il coraggio di Stramaccioni che attaccò Conte con un tridente vero (Cassano, Milito, Palacio). E’ l’ora dei gol".

(Gazzetta dello Sport)