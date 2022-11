UFFICIALE – Juve-Inter, formazioni: le scelte di Inzaghi. C’è Acerbi dal 1′

Le scelte di Simone Inzaghi per la gara contro la Juventus. Bastoni parte dalla panchina

Le vittorie di Napoli e Milan, obbligano l'Inter a uscire dallo Stadium con i tre punti per non perdere ulteriore terreno. Simone Inzaghi ritrova Marcelo Brozovic con il croato che partirà dalla panchina. In difesa Acerbi prende il posto di Bastoni che ha accusato qualche linea di febbre.