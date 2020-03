Juve-Inter, le formazioni UFFICIALI: Conte sceglie il centrocampo di quantità. Davanti la LuLa

La Serie A, dopo grandi indecisioni, è scesa oggi in campo a porte chiuse. La grande sfida di questa giornata si gioca stasera tra Juve e Inter. Una gara importante per le ambizioni scudetto della squadra di Conte. Il tecnico dei nerazzurri ha confermato il 3-5-2, suo sistema di gioco preferito. Torna tra i pali capitan Handanovic, mentre in difesa insieme agli insostituibili De Vrij e Skriniar c’è Bastoni. Sulla fascia destra la spunta Candreva su D’Ambrosio, a sinistra c’è Young. A centrocampo Conte sceglie la quantità con Barella, Brozovic e Vecino. Davanti la coppia gol Lukaku-Lautaro.

Queste le formazioni ufficiali di Juve e Inter:

Juve (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. All Sarri

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte