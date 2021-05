Juventus-Inter, le formazioni ufficiali: Conte scioglie il nodo sulla sinistra

Le scelte di Andrea Pirlo e Antonio Conte per il derby d'Italia in programma alle 18 all'Allianz Stadium

La Serie A 2020/21 ha già un vincitore. L'Inter, avendo archiviato in anticipo la questione, si presenta questo pomeriggio in casa della Juventus con lo scudetto in tasca, ma non per questo sottovaluterà l'impegno. I nerazzurri non hanno alcuna intenzione di sfigurare nel derby d'Italia e vogliono ripetere la brillante prestazione dell'andata. I bianconeri sono alla disperata ricerca di punti per tentare l'ultimo assalto alla zona Champions League e la possibilità di seppellire le loro speranze è sale sul derby d'Italia con l'ex di turno Antonio Conte tra i principali protagonisti. Manca meno di un'ora calcio d'inizio.