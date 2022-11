Juventus-Inter, le scelte di Inzaghi: ecco l’unico vero grande dubbio del tecnico

Mentre Lukaku si trova in Belgio per recuperare dall'infortunio, per Simone Inzaghi arrivano buone notizie da Marcelo Brozovic. Ieri il centrocampista croato ha svolto l'intera seduta col gruppo e, a meno di complicazioni, sarà convocato per la trasferta di Torino. Brozo partirà dalla panchina, ancora una volta il tecnico nerazzurro affiderà le chiavi del centrocampo ad Hakan Calhanoglu. Per il resto Inzaghi punterà su quelli che oggi considera i titolarissimi. "In porta Onana è ormai una certezza, mentre l’unico vero grande dubbio di formazione riguarda il centrale del trittico difensivo, dove Acerbi , storicamente un uomo fidato del tecnico piacentino, è in vantaggio su De Vrij", sottolinea Tuttosport.