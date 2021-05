LIVEBLOG / Juve-Inter, i tifosi: voglio il 2° titolo, Juve 5°. Accoglienza dimostra…

Le reazioni live dei tifosi nerazzurri sui social in occasione della sfida di campionato tra la Juventus e l'Inter di Conte

L'Inter Campione d'Italia si presenta all'Allianz Stadium con l'obiettivo di fare un altro sgambetto alla Juventus di Pirlo ed estrometterla dalla corsa a un posto nella prossima Champions League. Un match dal sapore particolare per l'allenatore Antonio Conte e per i tifosi nerazzurri, che si godono il 'Tricolore' a distanza di 11 anni dall'ultima volta. Quella contro i bianconeri non è mai una sfida come le altre e presentarsi a Torino da vincitori rappresenta un grande orgoglio per i sostenitori della Beneamata.