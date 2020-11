L’Inter non molla Kanté, ma c’è una rivale importante. Per Conte è “il tassello per lo scudetto”

Nell’ultima sessione di mercato l’Inter ha provato a regalare a Conte il centrocampista del Chelsea Kanté. Secondo il tecnico il francese, allenato ai tempi dei Blues, è l’elemento perfetto per dare equilibrio alla squadra nerazzurra. In estate l’Inter non è riuscita ad arrivarci, ma non ha mollato la trattativa e potrebbe riprovarci a gennaio.

Per Conte Kanté è ancora in cima alla lista dei rinforzi necessari e secondo l’allenatore dell’Inter sarebbe l’elemento decisivo per riportare lo scudetto a Milano. L’Inter non è l’unico club a seguire Kanté, anche il Real Madrid ha sondato la pista e potrebbe inserirsi nell’affare. Non sarà facile, per Inter e Real, riuscire a strapparlo al Chelsea; anche perché il tecnico dei Blues Lampard lo considera un elemento fondamentale della squadra e lo schiera quasi sempre nella formazione titolare.