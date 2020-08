Inter, occhi in casa Chelsea: Conte sogna Kanté ed Emerson, non tramonta l’ipotesi Giroud

Le strade del mercato dell’Inter potrebbero presto portare a Londra. A Stamford Bridge, per essere più precisi: la dirigenza nerazzurra ha messo nel mirino diversi calciatori del Chelsea, ex squadra di Antonio Conte. In cima alla lista, secondo Tuttosport, c’è N’Golo Kanté, vero e proprio pupillo del tecnico interista. Senza dimenticare Emerson Palmieri e Olivier Giroud.

KANTE – “Non è un mistero, infatti, che il mediano francese N’Golo Kanté sia il sogno – proibito? – del tecnico per rinforzare il suo centrocampo insieme a Vidal. […] Kanté, ovviamente, sarebbe un grandissimo colpo, ma il Chelsea, pur considerandolo non più intoccabile, per lui chiede almeno 50 milioni. Cifra al momento irraggiungibile per l’Inter a meno che non venga ceduto per cash uno fra Skriniar e Brozovic. Difficile imbastire invece scambi col Chelsea: in difesa l’arrivo di Thiago Silva chiude gli spazi, su Brozovic al momento non sembrano esserci interessamenti“.

EMERSON E GIROUD – “Stessa situazione per Emerson, primo obiettivo di Conte per la fascia sinistra, indubbiamente più fuori che dentro in un Chelsea che ad Alonso ha aggiunto Chilwell. I Blues, però, chiedono comunque 30 milioni per il suo cartellino, mentre l’Inter non vorrebbe spingersi oltre i 20, magari con un prestito con diritto di riscatto. Diversa la situazione di Giroud: qui è l’attaccante francese che vorrebbe andarsene, perché chiuso dai tanti nuovi attaccanti del Chelsea. Se il francese riuscirà a rescindere il contratto, allora Conte potrebbe indicarlo nuovamente come preferito per il ruolo di vice-Lukaku“.