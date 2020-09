Conte non smette di sognare Kanté: operazione al momento impossibile, ma c’è una speranza

La foto pubblicata su Instagram da Antonio Conte ha riacceso le voci di un interessamento dell’Inter per N’Golo Kanté: il centrocampista francese è il grande sogno di mercato del tecnico nerazzurro, che ha avuto modo di allenarlo e di apprezzare le sue qualità per una stagione al Chelsea. Strapparlo ai londinesi, tuttavia, appare al momento un’impresa impossibile, considerata l’onerosità di un’eventuale operazione. Una flebile speranza, secondo il Corriere dello Sport, rimane comunque:

“Per acquistare Kanté ci vogliono 50 milioni più bonus, soldi che l’Inter in questo momento certo non ha. […] Il sostituto del francese, che non si è trovato bene a livello tattico né con Sarri né con Lampard visto che dà il meglio quando viene utilizzato davanti alla difesa, non come mezzala, il Chelsea lo ha individuato in Declan Rice del West Ham, ma Kanté è l’ultimo di un serie di elementi che sono considerati in esubero dagli uomini mercato di Abramovich“.

SPERANZA – “Una bella mano a realizzare il sogno di Conte (creando un tesoretto da dirottare a Londra) la darebbe la cessione di uno tra Brozovic ed Eriksen, elementi che in questo momento ad Appiano Gentile non vengono considerati inamovibili nello scacchiere tattico. Per il momento, però, non ci sono offerte né per il croato né per il danese. A parte una cessione di Skriniar, che l’Inter vorrebbe tenersi e per il quale il Psg non ha ancora affondato, c’è anche un’altra possibilità per finanziare il colpo Kanté ovvero quella legata a un assalto del Barcellona per Martinez“.