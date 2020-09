Kanté sogno vivo per l’Inter: una mossa può sbloccare la trattativa. Suarez? Possibile solo se…

Vidal, ma non solo. L’Inter lavora ad altre cessioni per cercare di esaudire i desideri del tecnico Conte. E il chiodo fisso dell’allenatore nerazzurro rimane Kanté del Chelsea. È lui il giocatore scelto per far fare un ulteriore step in avanti al centrocampo dell’Inter a tutta la squadra. Trattativa complicata per il francese che, al momento, rimane ancora un sogno. Ma se l’Inter dovesse riuscire a piazzare almeno un big (Brozovic o Eriksen ad esempio) e a mettere a segno qualche altra uscita, ecco che farebbe il possibile per regalare a Conte Kanté. Un tentativo col Chelsea verrà fatto, rivela il Corriere dello Sport.

“Il discorso relativo a Suarez potrebbe invece prendere quota solo se il Barcellona tornasse alla carica per Martinez offrendo come parziale (minima) contropartita il Pistolero. Per ora non ci sono i presupposti e dopo il 5 ottobre Marotta e Ausilio parleranno di rinnovo con il Toro; negli ultimi giorni di mercato vedremo se ci saranno sorprese“, spiega il quotidiano.