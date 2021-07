Inter, rinforzo Keita in avanti? “Due elementi sono ottima base di partenza”

In nerazzurro può tornare un giocatore nel pieno della carriera, con i 26 anni compiuti a marzo. Inzaghi lo conosce bene

Si fa sempre più insistente il nome di Keita Balde come rinforzo per l'attacco dell'Inter. Il senegalese piace molto a Simone Inzaghi e conosce già molto bene l'ambiente nerazzurro. E, come scrive La Gazzetta dello Sport, come alternativa ai due titolari sarebbe un'ottima scelta: "In nerazzurro può tornare un giocatore nel pieno della carriera, con i 26 anni compiuti a marzo. Inzaghi lo conosce bene: con il nuovo tecnico dell'Inter, Keita ha giocato 41 partite in biancoceleste.