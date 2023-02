Kessie idea serissima: “Il Barcellona ha già fatto sapere all’Inter che…”

Ha ripreso fortemente piede in queste ore l'ipotesi di un approdo in estate all'Inter di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, infatti, vuole lasciare Barcellona a causa dello scarso impiego e i nerazzurri sarebbero la sua meta più gradita. Scrive il Corriere dello Sport: "Lo scambio tra Kessie e Brozovic non è un’ipotesi tramontata. Anzi, il Barcellona ha già fatto sapere all’Inter di voler riaprire i discorsi in vista della prossima annata. Il club blaugrana ci aveva già provato a gennaio, trovando però terreno poco fertile in viale Liberazione. Lo scenario, però, potrebbe cambiare, ragionando con più calma e non a stagione in corso. L’Inter ragiona unicamente sulla convenienza. Il conguaglio garantirebbe un’iniezione di cassa importante.