Inter-Kessie, a luglio la volta buona? Il piano di Marotta e il grande sponsor ad Appiano

L’ivoriano ex Milan è da tempo sul taccuino dei dirigenti nerazzurri: in estate l’affare potrebbe andare in porto

Daniele Vitiello

Frank Kessié e l’Inter, una pista di mercato destinata a riaccendersi. Lo conferma anche la Gazzetta dello Sport, spiegando che il nome dell’ivoriano non è mai completamente scomparso dai radar dei dirigenti nerazzurri: “Almeno ad Appiano Franck Kessie è come una camicia bianca, un blu jeans o un pullover di cashmere: non passa mai di moda. L’ivoriano è un capo che l’Inter voleva indossare già un estate fa, poi i nerazzurri hanno riprovato a trovargli un posto in armadio negli ultimissimi giorni di un convulso gennaio. La volta buona potrebbe arrivare finalmente a luglio: il club di Zhang lavora già da adesso per rifare il look al centrocampo regalando a Inzaghi un mediano buono per ogni stagione”.

A gennaio la suggestione di uno scambio tra l’ex Milan e Brozovic si è fatta strada nei focus di mercato soprattutto in Spagna, ma non se n’è fatto nulla. Le parti continuano comunque a tenersi aggiornate per un affare che dovrebbe essere del tutto indipendente dal futuro di Epic Brozo: “In questa settimana si sono, così, riattivati i contatti che si erano interrotti nell’ultimo giorno del mercato. I telefoni sono tornati a suonare, non una ma due volte: da un lato della cornetta l’agente del giocatore, infelice dello scarso minutaggio di Franck in blaugrana; dall’altro i dirigenti interisti intrigati dall’occasione che potrebbe ripresentarsi lungo il cammino”.

Inter, il piano per Kessie — Marotta e Ausilio, secondo la Gazzetta dello Sport, hanno già un piano. Si legge infatti: “l’idea nerazzurra è di proporre a tempo debito ai catalani un prestito, condizionato al riscatto nella stagione successiva. Essendo arrivato a zero, il prezzo finale del centrocampista 26enne non dovrebbe comunque superare i 30 milioni. Il contratto di Kessie con il Barcellona è però ancora lungo, scade nel 2026, ma in casi come questi solo la volontà del giocatore può piegare gli eventi”.

Per Kessie si tratterebbe di un ritorno in una città che lo ha accolto diversi anni fa e gli ha permesso di incontrare persone che lo hanno aiutato nel suo percorso di crescita. Alcune di queste sono rimaste amiche ancora oggi. Come ad esempio Hakan Calhanoglu, che Kessie ritroverebbe in nerazzurro. “il turco è il principale sponsor per il suo sbarco alla Pinetina: Franck chiedeva notizie ad Hakan quando doveva decidere con chi firmare a parametro zero e l’Inter era una possibilità concreta. La curiosità sul mondo nerazzurro non è cambiata e anche i messaggi all’amico proseguono”, si legge.