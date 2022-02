Kessié-Milan, zero margini per il rinnovo. “Inter vigile e pensa al Calhanoglu bis”

Il futuro di Franck Kessié è sempre più lontano dal Milan. Non ci sono margini per trattare il rinnovo di contratto. L'Inter è in corsa

Il futuro di Franck Kessié è sempre più lontano dal Milan. Non ci sono margini per trattare il rinnovo di contratto e per il centrocampista ivoriano si avvicina il momento di scegliere la destinazione. L'Inter è interessata e in corsa, come ribadisce Tuttosport:

"Dalla scorsa estate è molto vigile l’Inter che potrebbe tentare il colpo di un Calhanoglu bis. Il club nerazzurro deve insistere sui parametri zero perché Suning ha risolto i problemi di liquidità a medio termine ma non può permettersi esborsi significativi per i cartellini, in assenza di altre cessioni illustri. Senza dimenticare che anche i campioni d’Italia hanno parametri zero importanti da gestire, come Brozovic e Perisic. In queste condizioni l’Inter deve ponderare bene le richieste dell’entourage di Kessie, che vanno ben oltre i 7 milioni netti includendo i bonus, più commissioni ormai abituali di fronte a trasferimenti a parametro zero. L’Inter versava 7.5 milioni netti a stagione a Lukaku ed Eriksen ma con il beneficio del Decreto Crescita. Quindi questi stipendi indicevano meno sul monte-ingaggi lordo rispetto a quando accadrebbe con l’ivoriano". L'Inter però non è l'unica in corsa per cercare di accaparrarsi Kessié: se la Juventus è defilata, il Tottenham è interessato così come il Newcastle, il PSG e il Barcellona.