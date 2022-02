Sport: “Kessie, il Barça ha altre priorità”. Potrebbe valere anche per Brozovic?

Secondo il noto quotidiano il Tottenham è più avanti nella corsa al giocatore rossonero. I blaugrana vogliono rinforzare difesa e attacco

Se ne era parlato anche nei giorni scorsi in Spagna e di Kessie e del suo rinnovo si continua a parlare. Stando a quanto scrive il quotidiano Sport, per quanto il calciatore venga associato al Barcellona sarebbe il Tottenham la squadra più interessata al centrocampista del Milan (che è pure in orbita Inter). Non ha rinnovato con i rossoneri e fa gola il suo contratto a parametro zero. Gli Spurs , secondo questa versione, sarebbero intenzionati ad accontentarlo con uno stipendio molto alto e con un bonus che gli verrebbe corrisposto in caso decidesse di trasferirsi a Londra. Il Barça non sembra intenzionato a partecipare ad aste per averlo.

Tra l'altro spiega il quotidiano spagnolo: "Il club blaugrana cerca giocatori a parametro zero per completare la sua rosa ma non ci sarà un grosso investimento a centrocampo. Sia la società che Xavi ritengono che la priorità siano l'attacco e la difesa, arriveranno uno o due difensori centrali e due terzi. Gli sforzi maggiori saranno concentrati in quella zona del campo, a centrocampo è pieno di buoni giocatori". Una riflessione che potrebbe tornare utile anche in chiave Brozovic. Da tempo non arriva la firma sul contratto di rinnovo con l'Inter e si è parlato anche del Barcellona e di un'offerta per il croato. Magari anche nel caso dell'interista il Barça non ha intenzione di affondare perché ha altre priorità. In Italia si continua a fare riferimento ad un'offerta importante per il centrocampista nerazzurro da parte del Barcellona. Ma in Spagna parlano di altre priorità rispetto alla mediana.