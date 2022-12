Kessie-Inter, ds Barcellona: “C’è FPF ma zero cessioni a gennaio. Con lui c’è…”

Jordi Cruijff, direttore sportivo del Barcellona, dalle colonne di Mundo Deportivo, ha detto chiaramente che il club azulgrana non farà operazioni di mercato a gennaio. "Non prevedo movimenti, tanto in entrata, quanto in uscita", ha spiegato il dirigente della società catalana, "malgrado il financial fair play, che deve essere rispettato" e l'attuale difficile situazione economica del club.