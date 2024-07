"«L’ infortunio di Buchanan? Ci siamo confrontati con Inzaghi, andremo su difensore di piede mancino, ma c’è tempo». Piero Ausilio , ds dell’Inter, venerdì sera ha confermato quanto raccontato negli ultimi giorni: dopo 48 ore di riflessioni, l’Inter ha scelto di rimpiazzare l’esterno canadese non con un pari ruolo, ma un difensore, riportando così stabilmente Carlos Augusto a duellare con Dimarco per la casella di quinto di sinistra del 3-5-2 di Inzaghi". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al mercato dell'Inter.

I nerazzurri cercano un difensore mancino, un braccetto che possa diventare poi il vice Bastoni. "Come detto da Ausilio c’è tempo, ma la dirigenza dell’Inter già all’inizio della prossima settimana confida di aver chiara la strada da perseguire. Ci sono infatti diverse soluzioni - ingaggiare uno svincolato, un prestito o investimento su un giovane in stile Bisseck estate 2023 - e si attende un'indicazione di massima da Oaktree su quale perseguire. La proprietà americana ha dato una linea alla società, ovvero ringiovanire l'organico e investire su profili di prospettiva, dunque potrebbe avallare la spesa per un acquisto finora non preventivato. In questo caso Marotta, Ausilio e Baccin valuteranno il profilo migliore: piacciono per esempio da diverso tempo due argentini: Facundo Medina del Lens, 25 anni e costo intorno ai 20 milioni; Nicolas Valentini del Boca Juniors, 23 anni e contratto in scadenza a fine 2024 (su di lui c'è anche la Roma). Ma potrebbero spuntare elementi più giovani"