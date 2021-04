Kolarov uomo squadra ad Appiano. Contratto in scadenza: “La decisione Inter sul futuro”

Kolarov ad Appiano Gentile è considerato un vero uomo squadra. Ecco la decisione delll'Inter sul suo futuro

Marco Macca

A livello di presenze (11) e minuti giocati (712) non si può certo dire che Aleksander Kolarov sia stato fra i protagonisti assoluti della stagione dell'Inter. Il difensore serbo, arrivato la scorsa estate dalla Roma per 1,5 milioni di euro più bonus, non ha trovato troppo spazio nella squadra di Antonio Conte. Vuoi per gli infortuni (e il Covid), vuoi per qualche prestazione al di sotto delle aspettative, in tanti, ad Appiano, si aspettavano un apporto più sostanzioso.

Ma alla Pinetina tutti riconoscono all'ex giallorosso di essere un vero uomo squadra: mai una polemica per le panchine, parole sempre giuste e al momento giusto nei confronti dei compagni, in particolare per Alessandro Bastoni, giovane collega di ruolo. Nonostante ciò, come scrive la Gazzetta dello Sport, il futuro di Kolarov è in bilico:

"Il contratto con l'Inter scadrà il 30 giugno 2021: allo stato attuale appare abbastanza improbabile pensare al rinnovo. All'orizzonte c'è uno status da svincolato, che verosimilmente durerà poco: per Kolarov c'è l'interesse del Galatasaray, ma l'approdo nella Süper Lig turca rimane da valutare. Per motivi anche familiari, facile che possa anteporre la permanenza in Italia. Spesso l'età è un dettaglio, uno come Kolarov potrebbe fare comodo ancora. Oggi all'Inter come uomo-squadra, un domani altrove da protagonista", si legge.