Zhang in Italia per lo scudetto? Inter al lavoro per il rientro senza obbligo di quarantena

Marco Macca

Steven Zhang e l'Inter sono al lavoro per permettere al presidente nerazzurro di tornare in Italia in tempo per la festa scudetto della squadra di Conte. In particolare, secondo quanto riportato da Repubblica, la società è in contatto con le autorità per dispensare il dirigente dagli obblighi di quarantena:

"L’Inter lavora con le autorità italiane e cinesi per riportare a Milano Zhang in tempo per la festa scudetto che potrebbe arrivare già il Primo maggio, sottoponendolo a tamponi alla partenza e all’arrivo, senza obblighi di quarantena. In Cina sono stati vaccinati prima gli under 60: è probabile che fra questi ci sia Zhang jr".

