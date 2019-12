SM – Kulusevski-Inter, è fatta! Vidal, Marotta alza a 15 milioni. Ritorno di fiamma per la fascia

L’Inter è praticamente a un passo da Kulusevski, dopo la discesa in campo per la prima volta in una trattativa di mercato di Steven Zhang, assieme a Marotta, nel pranzo pre natalizio con Percassi jr. Si può dire che mancano solo i dettagli per il passaggio dello svedese in nerazzurro, affare da circa 35 milioni di euro che verrà definito nelle prossime settimane. Il giocatore finirà la stagione a Parma, a meno che le condizioni di Sensi e Barella non spingano a fare ragionamenti diversi. L’Inter ha bruciato la concorrenza di Juve e dei club inglesi.

Il regalo sotto l’albero per Conte è Arturo Vidal. Marotta pronto ad arrivare a 15 milioni per avere subito il cileno che ora dovrà convincere il Barcellona a scendere dai 25 milioni richiesti inizialmente. L’altra priorità è l’esterno sinistro, visti i continui problemi di Asamoah. Conte vorrebbe uno tra Alonso ed Emerson Palmieri, ma il Chelsea spara altissimo e salgono le quotazioni di Darmian utilizzabile anche a destra.

Per l’attacco si attende il rientro di Sanchez che dovrebbe rientrare per metà gennaio. Rimane vivo lo scambio tra Politano e Llorente con Giroud sullo sfondo, ma che non aspetterà ancora molto, visto che pare pronto a sfidare la Juve con il Lione.

(Sportmediaset)