La gioia di Eriksen: “Mi sento di nuovo calciatore. Il gol? Avrei voluto farne due”

L'intervista concessa dall'ex centrocampista nerazzurro dopo la gioia per la rete con la maglia della Danimarca al suo ritorno in nazionale

E' la notte di Christian Eriksen . L'ex centrocampista dell'Inter è tornato protagonista con la maglia della Danimarca, stavolta in positivo, cancellando il dispiacere di tutti dopo quanto accaduto la scorsa estate. Gli sono bastati due minuti per scaraventare in rete il pallone alla sua prima apparizione in nazionale dopo il buio dei mesi scorsi contro l'Olanda.

"Mi sento di nuovo un calciatore", ha detto ai microfoni di NOS. "Sono felice di essere tornato e questo è un ottimo inizio. È molto bello tornare in campo, soprattutto non vedevo l'ora. Non avrei potuto avere un inizio migliore. Non mi sento come se fossi stato via. Il gol? Mi sarebbe piaciuto farne due - ha detto il centrocampista -. Sono sempre lo stesso calciatore con le stesse qualità. Non sento nessuna differenza. Però sono contento di essere ancora un calciatore. Incontro spesso persone che ne scrivono. Ogni articolo con immagini e foto riporta alla mente ricordi. Ma questo cambierà. Ora si tratta più del calciatore che dell'uomo che è stato assente per qualche minuto durante l'Europeo".