La nuova Inter quasi pronta? Già tre tasselli. Ecco cosa manca ancora

Ma non è tutto: "In aggiunta, non potendo escludere nulla, l’Inter si è messa nelle condizioni di poter gestire l’eventuale partenza di un big (davanti a offerte di un certo tenore non si potrà dire di no) senza eccessive ansie o preoccupazioni. Insomma, il più è già stato fatto. Tanto più che sono stati anche rinnovati i contratti di Dimarco, Mkhitaryan e Darmian. Che non è distante quello di Lautaro. E che entro fine stagione si chiuderà pure quello di Barella".