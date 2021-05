La Stampa – Oaktree-Suning, accordo ad un passo. “Conferme dall’interno dell’Inter”

L’operazione, tecnicamente definita di «equity upside», consentirebbe a Suning di strappare tassi di interesse più bassi

Cresce l'attesa in casa Inter perché questa potrebbe essere la settimana decisiva per il futuro del club nerazzurro, sia a livello dirigenziale - in programma un incontro tra Conte e Zhang -, ma anche e soprattutto in ottica societaria. Secondo quanto riportato da La Stampa, l'operazione di finanziamento con Oaktree Capital è sempre più vicina alla conclusione e già in settimana potrebbe arrivare la fumata bianca.