Inter, Zhang vede Conte: non intende presentarsi a mani vuote. I fondi…

Sulla questione fondi: Oaktree intenzionato ad acquisire le quote di minoranza del club nerazzurro in un primo momento

Zhang dovrà vedere Conte nei prossimi giorni "ma non intende presentarsi a mani vuote". La linea dei quotidiani sportivi è questa: il prestito in arrivo dall'America sarà tra le risposte che il presidente darà all'allenatore sul futuro dell'Inter.

Bain ora insegue anche se gli ultimi colloqui sono andati bene. I suoi manager sono tornati a Londra e sono pronti a ripartire per Milano qualora servisse. Oaktree ha fatto una proposta più complessa. Un prestito di 250 mln, ma vuole rilevare il 31% in possesso di LionRock "e inserire nell’accordo una serie di clausole che, se non rispettate, porterebbero il fondo al controllo del club", spiega il quotidiano torinese. Bain Capital avrebbe questa stessa clausola ma per il momento non ha parlato delle quote di minoranza con l'Inter.