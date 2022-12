Lautaro: “Non è stato il Mondiale che mi aspettavo. Avrei tirato il quinto rigore con la Francia”

A Bahia Bianca, dove è nato, hanno accolto Lautaro Martinez da campione del mondo. È stato applaudito e premiato dalle autorità della cittadina. E lui con la maglia dell'Argentina e la sua medaglia d'oro al collo ha parlato onestamente di quanto successo ai Mondiali in Qatar: «Non era il Mondiale che mi aspettavo, fisicamente avevo anche un po' di fastidio alla caviglia e non sono riuscito a fare bene. Però ho fatto tanto per poter essere lì, per aiutare i miei compagni ad arrivare dove siamo arrivati e questo è stata una grossa felicità per me, per la mia famiglia e per tutta l'Argentina».