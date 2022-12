Argentina, Lautaro presente e futuro. GdS: “Lui e Alvarez tandem da Champions”

E' finito nel mirino di alcuni per aver fallito qualche occasione sotto porta, ma Lautaro Martinez il suo contributo in Qatar all'Argentina l'ha dato eccome. Dopo aver steccato, come praticamente tutti i suoi compagni la gara d'apertura con l'Arabia Saudita, ha avuto sempre meno spazio, ma si è fatto trovare pronto quando Scaloni lo ha gettato nella mischia.

L'attaccante dell'Inter rappresenta una certezza per il presente e per il futuro dell'albiceleste, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport. Questo il focus: "Con Lautaro-Alvarez ci vinci una Champions già ora, un altro Di Maria non si vede all’orizzonte ma Garnacho (Manchester United, nella foto) e Soulé (Juve) promettono benissimo pur facendo robe diverse, taty Castellanos (Girona, controllata City) è un prodotto del sommerso che ha già fatto quasi 70 gol a 23 anni. Ma la suggestione gigante è un’altra. Fantascienza pensare a Messi che va per il bis a 39 anni? No. Leo è in stracondizione, non è tipo da stravizi, gioca ad alto livello da anni senza infortuni gravi e ha una motivazione gigantesca come il paese che rappresenta".