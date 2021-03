Inter, Lautaro aspetta Marotta per la firma. Agente a Milano, dettagli definiti

L'attaccante dell'Inter ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto, appena l'ad sarà definitivamente guarito la firma in sede

Ieri è arrivata una buona notizia in casa Inter: l'ad Beppe Marotta ha lasciato l'ospedale e continua la sua convalescenza, dopo la positività al Covid, a casa. Un'ottima notizia sia perché le condizioni del dirigente nerazzurro sono in netto miglioramento, ma anche perché potrà presto riprendere il suo lavoro. Marotta non vede l'ora di tornare operativo. Il primo appuntamento sulla sua agenda riguarda il rinnovo di Lautaro Martinez, ormai imminente.

"Quando Marotta sarà abile per il ritorno in sede c’è da scommettere che verrà firmato l’attesissimo rinnovo. Non è dato a sapersi se verrà ufficializzato (ogni decisione in tal senso spetta a Suning), ma a un anno dal flirt con il Barcellona, Lautaro ha più che mai la testa sull’Inter", aggiunge il quotidiano.