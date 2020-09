Inter-Lautaro, nessuna sorpresa: il Barcellona si arrende per due motivi. E il rinnovo…

Il Barcellona si arrende definitivamente ed è costretto a rinunciare a Lautaro Martinez. Nessuna sorpresa nell’ultima settimana di mercato per l’Inter, che potrà godersi ancora le gesta del talentuosissimo attaccante argentino ex Racing de Avellaneda. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com sono due i motivi che impediscono al club catalano di ritornare all’assalto nell’ultimo scorcio della sessione di mercato: la scarsa disponibilità economica e il poco tempo a disposizione della società di Zhang per trovare un sostituto all’altezza del ‘Toro’.

L’Inter è stata sempre ferma sulla sua posizione e non ha mai abbassato la guardia sul prezzo del calciatore. Dopo la scadenza della clausola da 111 milioni di euro, il club nerazzurro ha fissato a oltre 80 milioni cash il prezzo dell’argentino. E i tentativi del Barcellona di inserire uno o due calciatori nell’affare sono andati a vuoto, con Marotta che ha rispedito al mittente le proposte ricevute.

Intanto Lautaro, in gol contro la Fiorentina, continua a fare la differenza in campo. L’Inter vuole premiarlo e dopo l’incontro avvenuto qualche giorno fa nella sede di viale della Liberazione, l’entourage del calciatore e la dirigenza nerazzurra torneranno a parlare del rinnovo del contratto: l’obiettivo è prolungare la scadenza – attualmente a giugno 2023 – con un corposo ritocco dell’ingaggio rispetto ai 1,5 milioni di euro netti percepiti ora.