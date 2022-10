Lautaro e Barella sono l’oro dell’Inter. “Svolta? Merito di Inzaghi: ecco perché”

"S vince e si perde tutti insieme, la squadra è tornata a ragionare così e per questo anche ad aiutarsi in campo. Non si vedono più scenate isteriche, lamenti, “sbracciate”, ora si rema tutti dalla stessa parte e la strada la stanno indicando due giocatori su tutti. Lautaro Martinez e Nicolò Barella sono l’oro nerazzurro: entrambi in rete nelle ultime tre partite ufficiali, entrambi trascinatori del gruppo che ha ricominciato a pensare in grande. E sulla loro svolta c’è chiara la mano dell’allenatore, per ragioni e situazioni diverse".