Testa alla Champions ma non solo: ecco perché l’Inter non si scuserà con la Fiorentina

Alta tensione al Franchi nel post partita di Fiorentina-Inter ma i nerazzurri non si scuseranno, come invece richiesto ufficialmente, tramite comunicato, dalla società toscana:

"Scuse che non arriveranno perché l’Inter è concentrata solo sul match di mercoledì in Champions, perché i suoi tesserati in tribuna hanno preso una caterva di insulti (semmai ritengono che le scuse dovrebbe averle Zhang) e perché in passato il numero uno viola ha più volte attaccato l’Inter senza scusarsi", il commento de La Gazzetta dello Sport.