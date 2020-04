Inter-Lautaro, la bilancia pende da una parte. E ci sono indizi da tenere in considerazione

Da settimane sui quotidiani spagnoli, in particolari quelli vicini al Barcellona, l’argomento principale è solo uno: Lautaro Martinez. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, da un lato l’attaccante argentino è tentato dal raggiungere Messi. Dall’altro il club nerazzurro è una sorta di porto sicuro. “La verità è che il “Toro” non ha ancora sciolto le riserve che riguardano il suo futuro. E, alla fine, potrebbe essere decisiva proprio la sua volontà per immaginare con che maglia giocherà la prossima stagione”.

Al Barça sono pronti a offrire un ingaggio nettamente superiore rispetto a quello che gli garantisce l’Inter, ma il quotidiano sottolinea che “non è chiaro semmai il ruolo che il “Toro” avrebbe nell’immediato. E’ vero che è stato identificato come l’erede designato del 33enne Suarez. Solo che l’uruguayano non ha ancora intenzione di abdicare. All’Inter, evidentemente, non sarebbe così. Insieme a Lukaku, Lautaro è il gioiello più brillante della squadra. Peraltro, nei confronti del club nerazzurro c’è anche una sorta di debito di riconoscenza, per averlo acquistato dal Racing Avellaneda quando aveva ancora vent’anni e per la fiducia che gli ha immediatamente dimostrato“.