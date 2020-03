Sport – Lautaro ha detto sì al Barça, ha posto una sola condizione. Inter propone rinnovo ma…

Prima pagina dedicata a Lautaro Martinez. Il quotidiano Sport oggi parla di lui e del suo arrivo al Barcellona. La priorità assoluta del club spagnolo è proprio l’argentino dell’Inter. Il giocatore avrebbe tutta l’intenzione di andare al Barça, spiega il giornale spagnolo. Ora resta in pratica solo la trattativa tra i due club che dovranno trovare un accordo “in un periodo di vacche magre”. I contatti con l’entourage del giocatore sono già in piedi da un anno. Ma si è iniziato a dare una stretta alla trattativa a dicembre “ed è sotto gli occhi di tutti”, spiega Sport.

ALTI E BASSI – E’ una trattativa che si è bloccata e poi ripartita e poi si è bloccata di nuovo e poi è ricominciata. Il Barça ha anche pensato ad Aubameyang, ma da febbraio è stata data priorità all’argentino. Dopo aver chiuso per Braithwaite, l’area sportiva ha incontrato il presidente, Josep Maria Bartomeu, per ideare il mercato estivo. In quella riunione è stata approvata l’offensiva per il calciatore dell’Inter e sono stati intensificati i contatti.

I DUBBI – Il Barcellona ha spiegato al giocatore il suo progetto tecnico e gli ha anche detto che ora inizierà ad accelerare con l’Inter. I dubbi del calciatore sono sulla presenza in rosa di Suarez ma è molto probabile che la squadra spagnola possa giocare con due punte là davanti nella prossima stagione e lui può essere titolare, in tutte le competizioni. Sono queste le garanzie sportive date all’argentino che si è predisposto a dire sì. Perché uno dei suoi sogni è giocare con Messi al Barça. E un giocatore come lui attrarrebbe chiunque.