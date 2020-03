La prima pagina di sabato 20 marzo 2020 del portale spagnolo Sport, da sempre vicino alle vicende del Barcellona, dedica la copertina a Lautaro: “Scommessa per il Barça. Il club blaugrana è in stato avanzato per l’ok del giocatore per poi sperare di trattare con l‘Inter. Il progetto sportivo e la possibilità di giocare con Messi sono le chiavi per la decisione dell’attaccante”, scrive Sport.