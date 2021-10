Lautaro, medici dell’Argentina contattano l’Inter: solo un leggero affaticamento. Oggi…

L'Inter può tirare un sospiro di sollievo, per il Toro solo un leggero affaticamento

Nella gara poi pareggiata con il Paraguay, Lionel Scaloni non ha potuto contare su Lautaro Martinez. Il giocatore è stato tenuto a riposo dopo aver accusato un problema muscolare. Secondo quanto riporta Sky Sport, c'è stato un contatto tra lo staff medico dell'Argentina e quello dell'Inter ed è stato comunicato al club nerazzurro che il Toro è stato tenuto a riposo in via precauzionale per evitare qualsiasi problema.